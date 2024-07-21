وأفاد متحدث باسم البيت الأبيض بحسب شبكة "سي إن إن": "لقد ورث الرئيس بايدن اقتصادا في حالة سقوط حر، وكان هناك ارتفاع كبير في معدل جرائم العنف، وتحالفات في حالة يرثى لها من سلفه".وأضاف المتحدث: "لقد نجح بايدن في تحقيق أقوى نمو اقتصادي في العالم وأدنى معدل لجرائم العنف منذ ما يقرب من 50 عاما، في حين جعل الناتو أكبر من أي وقت مضى".وتابع قائلا إن بايدن "يتطلع إلى إنهاء فترة ولايته وتحقيق المزيد من النتائج التاريخية للشعب الأميركي".وأوضح: "يتضمن ذلك الاستمرار في خفض التكاليف، وخلق فرص العمل، وحماية الضمان الاجتماعي مع الوقوف ضد أجندة ترامب الاقتصادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التضخم وتدفعنا إلى الركود. وسيواصل النضال من أجل حماية حريات الأميركيين من الحظر الجذري للإجهاض والهجمات على سيادة القانون".وكان بايدن قد قال في منشور على منصة "إكس" إنه سيواصل أداء مهامه الرئاسية حتى انقضاء فترة ولايته، مضيفا أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.