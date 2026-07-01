تمديد حظر الطيران الأوروبي فوق العراق ودولتين أخريين

وقال الوكالة في بيان تابعته ، أن "هذا التوجيه يأتي بسبب حالة الضبابية المحيطة بصمود اتفاقات وقف إطلاق النار، واحتمال حدوث تصعيد عسكري سريع ومفاجئ"، معلنة "تمديد نطاق تحذيرها المتعلق بمناطق النزاع في الشرق الأوسط حتى الثامن من تموز الجاري، بعد أن كانت قد مددته سابقا حتى مطلع الشهر".وشهد يوم 28 شباط 2026 انفجارا عسكريا واسعا بعد أن نفذت وإسرائيل ضربات جوية مكثفة استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما ردت عليه بهجمات انتقامية مباشرة، مما أدى إلى رفع مخاطر الطيران في الأجواء الإيرانية وكذلك مجالات الدول المجاورة التي تأثرت بعمليات الاعتراض الدفاعي.ورغم التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت في 8 أبريل الماضي، وتمديده لمدة 60 يوما إضافيا بموجب مذكرة تفاهم وقعت في 17 حزيران، إلا أن الوضع انتقل فقط من نزاع شامل إلى توتر مرتفع تتخلله خروقات متفرقة قد تتسارع دون سابق .ونتيجة لاستمرار حالة التأهب القصوى لدى الدفاعات الجوية الإيرانية، تحذر الوكالة من خطر جدي يتمثل في إمكانية "سوء تعريف" أو رصد الطائرات المدنية بطريق الخطأ داخل منطقة معلومات الطيران في طهران (OIIX).كما لا يزال المجال الجوي العراقي (ORBB) عرضة لتبعات الضربات المرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة غير الحكومية.وفي ، رغم التهدئة بين تل أبيب وحزب الله، فإن غياب إجراءات كافية لإدارة مخاطر الأجواء يبقي التهديد كبيرا على كافة الارتفاعات.