هيئة بريطانية: الحرس الثوري يعترض طريق ناقلة

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، الاثنين، عن اعتراض الحرس الثوري الإيراني طريق ناقلة.

وقالت الهيئة في بيان، "الحرس الثوري الإيراني يعترض طريق ناقلة ترفع علم توغو على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة بوشهر الإيرانية".

وتشهد مياه الخليج ذات الأهمية الإستراتيجية البالغة؛ سلسلةً من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.