ماسك يهنئ مودي: الأكثر متابعة على منصة أكس

هنأ الرئيس التنفيذي والملياردير إيلون ماسك رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي، لأنه الأكثر متابعة على منصة أكس المعروفة سابقًا باسم تويتر.



وتجاوز عدد متابعي مودي على منصة أكس التي يملكها ماسك عتبة الـ100 مليون متابع.

وكتب ماسك على موقع المنصة: "تهانينا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي لكونك الزعيم العالمي الأكثر متابعة".

يذكر أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي وحلفائه فاز في الانتخابات الهندية التي استمرت لأسابيع في يونيو الماضي.

وحصل التحالف بزعامة بهاراتيا جاناتا على غالبية برلمانية مطلقة، وفق الأرقام الصادرة عن مفوضية الانتخابات.