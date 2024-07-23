طهران تفاوض أربيل لنقل سجناء إيرانيين من كردستان الى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن علي رضا بيكدلي، خلال لقاء مع أهالي السجناء الإيرانيين في المنطقة الشمالية من العراق: إنه "خلال زيارة المسؤولين العراقيين وإقليم كردستان العراق إلى طهران وخلال زيارة وزير خارجية بلادنا بالوكالة تم التفاوض والمتابعة بشأن نقل السجناء الإيرانيين من اربيل الى ايران".وأضاف ان "سلطات اقليم كردستان العراق وعدتنا بالتعاون واتخاذ الإجراءات في هذا الصدد".وأكد بيكدلي أن "وزارة الخارجية والقنصلية العامة لبلادنا في أربيل تتابعان إطلاق سراح أو نقل الإيرانيين المسجونين".