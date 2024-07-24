تعرف على مرتبة العراق في مؤشر هينلي للجوازات العالمي لعام 2024

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-494795-638574188340092944.jpg
تعرف على مرتبة العراق في مؤشر هينلي للجوازات العالمي لعام 2024
دوليات
2024-07-24 | 07:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,948 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
تصدر جواز سفر سنغافورة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وفقا لمؤشر هينلي للجوازات العالمي، حسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.
واحتل جواز السفر العراقي المرتبة 101 عالميا، بنحو 31 وجهة.
ويقوم المؤشر، الذي تصدره شركة "هينلي آند بارتنرز" للمواطنة والإقامة ومقرها لندن، بتصنيف جوازات السفر وفقا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة.
وحسب المؤشر، يمكن لحاملي جوازات السفر السنغافورية السفر إلى 195 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
وتأتي اليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في المرتبة الثانية في قائمة أقوى جوازات السفر، حيث يمكن السفر دون تأشيرة إلى 192 وجهة.
وتأتي في المرتبة الثالثة جوازات سفر النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد، حيث يتيح جواز سفر أي منها السفر إلى 191 وجهة دون تأشيرة.
كما تتضمن قائمة الدول ذات جوازات السفر القوية بلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة في المرتبة الرابعة، كونها تتيح السفر إلى 190 وجهة، تليها أستراليا والبرتغال بنحو 189 وجهة، واليونان وبولندا في المرتبة السادسة بنحو 188 وجهة، وكندا وجمهورية التشيك والمجر ومالطا في المرتبة السابعة بنحو 187 وجهة، والولايات المتحدة في المرتبة الثامنة بنحو 186 وجهة.
فيما جاءت جوازات سفر الإمارات وإستونيا وليتوانيا في المرتبة التاسعة عالميا، حيث يمكن السفر دون تأشيرة إلى 185 وجهة.
وفي المرتبة العاشرة، حلت جوازات سفر أيسلندا ولاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا، التي تتيح السفر إلى 184 وجهة.
*جوازات سفر عربية
وعلى مستوى باقي الدول العربية، احتل جواز السفر القطري المرتبة 46 عالميا، حيث يتيح لحامليه السفر دون تأشيرة إلى 107 وجهات.
فيما جاء جواز السفر الكويتي في المرتبة 49 عالميا، ويتيح السفر إلى 99 وجهة.
واحتل جواز السفر السعودي المرتبة 56 عالميا، بنحو 88 وجهة، بينما جاء جواز سفر سلطنة عمان في المرتبة 58 عالميا، بنحو 86 وجهة.
واحتل جواز السفر المغربي المرتبة 68 عالميا، إذ يتيح السفر إلى 72 وجهة دون تأشيرة، وجواز التونسي في المرتبة 71 بنحو 69 وجهة، والجزائري في المرتبة 84 بنحو 55 وجهة، والمصري في المرتبة 87 ويتيح السفر إلى 52 وجهة.
أما فيما يتعلق بأضعف جواز سفر، فقد صنف المؤشر أفغانستان على أنها تمتلك جواز السفر الأضعف في العالم، حيث يتيح لمواطنيها السفر إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة.
وبينما تضاعف متوسط عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها دون تأشيرة على مستوى العالم تقريبا منذ عام 2006، فإن جواز سفر أفغانستان، هو عند أدنى مستوى تم تسجيله على الإطلاق في تاريخ المؤشر، وفق الشبكة.
ونقلت "سي إن إن" عن رئيس مجلس إدارة "هينلي آند بارتنرز"، كريستيان كايلين، قوله: "إن الفجوة العالمية في التنقل بين أولئك الذين هم في قمة المؤشر وأسفله أصبحت الآن أوسع من أي وقت مضى".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموت يفجع الفنان اياد راضي
فن وثقافة
29.17%
13:18 | 2024-07-23
الموت يفجع الفنان اياد راضي
13:18 | 2024-07-23
غضب إيراني داخلي من "استئجار" حافلات عراقية لنقل الزائرين
دوليات
28.09%
04:47 | 2024-07-23
غضب إيراني داخلي من "استئجار" حافلات عراقية لنقل الزائرين
04:47 | 2024-07-23
تهديم 17 دارا سكنية في بغداد
محليات
22.38%
06:19 | 2024-07-23
تهديم 17 دارا سكنية في بغداد
06:19 | 2024-07-23
رغم عدم استحصال الموافقات الرسمية.. مستثمر متنفذ يصر على بناء مول في قلب بغداد
بالفيديو
20.36%
09:07 | 2024-07-23
رغم عدم استحصال الموافقات الرسمية.. مستثمر متنفذ يصر على بناء مول في قلب بغداد
09:07 | 2024-07-23
المزيد
أحدث الحلقات
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
Morning Live
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
Morning Live
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
عشرين
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
عشرين
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
العراق في دقيقة
23-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-23
العراق في دقيقة
23-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
الأكثر مشاهدة
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة مقولة عجبتني 24-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-24
Morning Live
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
Morning Live
التأمين على الحياة .. قانون يجهله الكثيرين - حلقة ٧٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-24
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٧٣ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
صباحكم أحلى مع سلمى
الوضع الحالي 24-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-24
عشرين
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
عشرين
مشاريع الاعمار.. تساؤلات واشكاليات - الحلقة ٢٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-07-23
العراق في دقيقة
23-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-23
العراق في دقيقة
23-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
استديو Noon
سباق مع نون 23-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-23
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
الهوا الك
متزوج بدون اولاد، مخطوب بدون عروس - الحلقة ١٤ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-22
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.