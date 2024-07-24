طهران تستدعي سفير ألمانيا لديها

وقالت الوكالة ان "وزارة الخارجية الإيرانية استدعت، سفير ألمانيا لديها، للاحتجاج على حظر بلاده منظمة المركز الإسلامي في هامبورغ".وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت اليوم الأربعاء أنها "حظرت نشاط المنظمة ومؤسساتها الفرعية".وذكرت الوزارة الألمانية، في بيان، أن "المنظمة عملت كممثل مباشر للمرشد الأعلى الإيراني، وسعت إلى حدوث ثورة إسلامية في ألمانيا من شأنها أن تؤدي إلى نظام حكم ديني".ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المركز الإسلامي في عبر الهاتف، صباح اليوم الأربعاء، كما لم يكن موقعه الإلكتروني متاحًا للجمهور.