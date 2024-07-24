ضرب وحشي وركل بالأقدام.. ماذا يحصل في مطار مانشستر ببريطانيا

السومرية نيوز – دولي

تعرض عدد من المواطنين في مطار مانشستر ببريطانيا، الى هجوم من قبل عناصر الشرطة المتواجدين داخل المطار.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو لعمليات الضرب الوحشي التي تعرض لها رجل أعزل ملقى على الارض رغم عدم إبداء أي مقاومة منه، وبقربه امرأة ترتدي الحجاب. فيما قام عناصر الشرطة بالهجوم على رجل اخر دون معرفة الأسباب.

