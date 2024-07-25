تعرف على اول شركة طيران تسمح للنساء طلب عدم الجلوس بجانب الرجال

ويأتي في مقدمتها المساحة المتاحة للجلوس في الطبقات الاقتصادية وما توفره من راحة للمسافرين، أو جودة الوجبات الخفيفة على متن الطائرة، أو مسببات الإزعاج للمسافرين مثل الأطفال التي تصرخ برفقة ذويهم.أيضا توفير مزيد من الاستقلالية والخصوصية خلال الرحلة، من الأمور التي قد تجعل السفر عبر الطائرة أكثر راحة، خاصة بالنسبة للسيدات المسافرات بمفردهن.وتقول مجلة "تايم أوت"، أن إحدى شركات الطيران على وشك تنفيذ إجراء يتيح للمسافرات الحصول على بعض الاستقلالية فيما يتعلق براحتهن خلال السفر.إذ أعلنت شركة IndiGo، أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في الهند، عن سياسة جديدة تمامًا، غير مسبوقة في مجال الطيران، ستسمح من خلالها للنساء بتفقد نوع جنس المسافرين الحاجزين للمقاعد المجاورة لهن، واختيار الجلوس بجانب امرأة إذا فضلن ذلك، والامتناع عن الجلوس إلى جوار رجل أثناء الرحلة إذا كن يريدن ذلك.وستتيح الشركة عرض مخطط الجلوس على السيدات المسافرات، الذي من خلاله سيتم عرض المساحات التي تشغلها المسافرات باللون الوردي وتم حجزها على متن الرحلة، لمساعدة السيدة التي تقوم بالحجز على تحديد مكان الجلوس، مع العلم بأنه لن يتم منح الركاب الذكور هذه المعلومات.هذه السياسة هي الأولى من نوعها في قطاع الطيران على مستوى العالم، غير أنه سبق وتم منح النساء فرصًا مماثلة في رحلات القطارات والحافلات في الهند لفترة من الوقت.وجاءت فكرة التوسع في هذه الخدمة، لتشمل شركة الطيران الهندية، بعد استطلاع أجرته شركة خطوط الطيران IndiGo والذي وجهت الشركة من خلاله سؤالا للنساء عما يجعل تجربة سفرهن أكثر راحة، وقد استجابت الشركة لطلب النظر في جنس المسافر المجاور، إعلاء للقيمة التي توليها الشركة لتعليقات العملاء، بحسب ما ذكرت "تايم أوت".وقالت IndiGo في بيان نقلته CNN، "تفتخر IndiGo بالإعلان عن تقديم ميزة جديدة تهدف إلى جعل تجربة السفر أكثر راحة لراكباتنا".وتابعت "نحن ملتزمون بتوفير تجربة سفر لا مثيل لها لجميع مسافرينا، وهذه الميزة الجديدة هي مجرد واحدة من الخطوات العديدة التي نتخذها لتحقيق هذا الهدف".