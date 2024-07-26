"من الحب ما قتل".. شاب ينهي حياة حبيبته وينتحر لرفض تزويجهما

السومرية نيوز – دولي

قُتلت فتاة تبلغ 16 عاماً على يد شاب كان على علاقة عاطفية معها في مخيم سردم الذي يأوي مهجري عفرين الواقع بمنطقة الشهباء شمالي محافظة حلب السورية، بسبب رفض أهل الفتاة تزويجها إياه.

وعزت العائلة رفضهم تزويجها له، لكون ابنتهم لاتزال قاصرة، مما دفع الشاب إلى قتلها ثم إنهاء حياته أيضاً.

وأوضحت العائلة، لرووداو إنه "تقدم لخطبتها منذ عام لكنهم رفضوا تزويجها".

وتدعى الفتاة فلة بلال وهي من مواليد 2008، وتنحدر من ناحية شيه في عفرين، والشاب أيضاً من عفرين ويدعى "عبدو"، وهو عضو في فرقة عسكرية.

وذكرت والدة الضحية مقبولة نعسان، لرووداو "ابنتي كانت صغيرة، ورفضنا طلبه في الشتاء الماضي، وأتوا مرة أخرى في الفترة الماضية، وجددنا الرفض لصغر سنها".

وتابعت: "لم يهدد بشكل جدي أنه سيقدم على قتلها"، مبينة أنه جاء إليهم أثناء تناولهم الطعام راكباً على دراجة نارية بشكل مفاجئ دون معرفة ما هدفه من الزيارة التي أتت بعد شهور من الإنقطاع.

وتابعت "في تلك اللحظة، أخرج سلاحه وقتل ابنتي أمام عيني ثم أقدم على الإنتحار مباشرة".

ودعت والدة الفتاة المقتولة إلى عدم تصديق أي أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.