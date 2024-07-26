ايران تتوقع توافد 5 ملايين زائر للعراق.. و36 موكبا من "مازندران" تجهز عدتها

وقال رئيس مقر إعادة إعمار مازندران، تمخ وفقًا للحصة الخاصة التي خصصتها الدولة لمازندران، سيتمركز 36 موكبًا مرخصًا رسميًا يضم 3500 خادم في العراق لحضور الأربعين لهذا العام.وأوضح أن هذه "المواكب تخدم الزائرين لمدة عشرة أيام على الأقل"، مشيرا الى انه "من المتوقع أن يشارك 5 ملايين حاج من جميع أنحاء البلاد في زيارة الأربعين العالمي هذا العام".وطلب من الحجاج عدم تأجيل تجهيز جوازات سفرهم إلى الأيام الأخيرة، كما يشترط التسجيل في نظام الحج والعمرة، وتسجيل المرافقين في هذا النظام، وتسجيل تأمين الحاج، وتحديد حدود الدخول والخروج و نوع السيارة.ونصح مدير مقر إعادة إعمار العتبة في مازندران الزوار بعدم البقاء في العراق أكثر من ثلاثة أيام، خاصة في كربلاء، حتى يتمكن الزوار الآخرون من الزيارة.