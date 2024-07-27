اعلام إيراني: 45% من سائحينا عراقيون وينفقون أقل من الزائرين الاوروبيين

وبحسب بيانات مركز الإحصاء فأنه منذ 2017 إلى 2023، كان غالبية السياح القادمين إلى إيران هم من العراقيين، وبحسب هذه الإحصائيات، فمن بين 6 ملايين سائح دخلوا إيران عام 2023، هناك 2 مليون و700 ألف عراقي، ومليون و300 ألف أفغاني، و800 ألف من تركيا.ويكشف النائب السابق لوزارة السياحة والتراث الثقافي ولي تيموري، الدوافع التي تجعل العراقيين في صدارة سائحي ايران، قائلا ان التبادلات السياحية تتشكل على أساس العلاقات الثقافية والدبلوماسية، وفي إيران، لدينا المزيد من الروابط مع العراق من النواحي الاقتصادية والثقافية والسياسية، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع التبادل السياحي بين البلدين.ويشرح عن دوافع السياح العراقيين الذين يسافرون إلى ايران بأنه "لدينا مزيج من السياح للحج والترفيه والصحة، قد يسافر السياح أيضًا إلى بلدنا لأغراض تجارية، ولكن الخيارات الثلاثة الأولى بارزة"، مشيرا الى ان "العراقيين يختارون ايران كوجهة للحج، ولكنها تستخدم أيضًا الخدمات الطبية أو السفر إلى شمال البلاد ومناطق أخرى، ولدينا أيضًا سياح يسافرون إلى إيران بغرض السياحة الصحية، ولكن بعد الانتهاء من عملية العلاج، فإنهم يدرجون أيضًا الحج والسفر الترفيهي في خططهم".ويبين انه "من حيث الإنفاق، عادة ما ينفق السياح العراقيون مبلغًا أقل في بلادنا مقارنة ببعض الدول الأوروبية".