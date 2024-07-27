زلزال وسط البحر الأحمر

وأوضحت أن النشاط الزلزالي رصد على مسافة 161 كيلومترًا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 12:09 من صباح اليوم السبت.وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أنّ قوة الزلزال بلغت 4.7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، السبت، بتسجيل هزتين أرضيتين في منطقة البحر الأحمر، ونشرت عبر موقعها الإلكتروني أن الهزة الأولى بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، وتبعد حوالي 197 كيلومترًا شمال شرق مدينة طوكر السودانية.أما الهزّة الثانية فقد بلغت قوتها 4.2 درجات، وتبعد حوالي 174 كيلومترًا شمال شرق ذات المدينة.