بالأرقام.. العراق بين أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء في 2023 (إنفوغرافيك)

وتوضح بيانات حديثة تضم 9 دول عربية، نشرتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفاع إجمالي توليد الكهرباء في الدول العربية الـ9 إلى 1.26 ألف تيراواط/ساعة خلال 2023، مقابل 1.21 ألف تيراواط/ساعة عام 2022.يشار إلى أن السعودية جاءت ضمن أكثر 10 دول عالميًا توليدًا للكهرباء خلال العام الماضي، بحصّة بلغت 1.4%، من الإجمالي العالمي، الذي ارتفع إلى 30 ألف تيراواط/ساعة خلال 2023، مقابل 29.2 ألف تيراواط/ساعة عام 2022.تصدرت السعودية قائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال 2023، بحجم توليد ارتفع إلى 422.9 تيراواط/ساعة، مقابل 401.3 تيراواط/ساعة في عام 2022، أي بكمية زيادة سنوية 21.6 تيراواط/ساعة، ما يعادل 5.4%.وجاءت مصر في الترتيب الثاني بالقائمة، بحجم توليد للتيار الكهربائي ارتفع العام الماضي إلى 220.1 تيراواط/ساعة، مقابل 216.7 تيراواط/ساعة في العام السابق له، أي بزيادة سنوية وصلت إلى 3.4 تيراواط/ساعة، ما يوازي 1.6%.وتواجه مصر ارتفاعًا في درجات الحرارة بصورة أعلى من معدلاتها الطبيعية؛ الأمر الذي يزيد من الطلب على التيار لمستويات تاريخية ويضغط على القطاع المعتمد بنسبة 60% على الغاز؛ ونتيجة لذلك، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال، لتلبية الطلب مع تراجع الإنتاج المحلي.وفي المركز الثالث، حلّت الإمارات، بكمية توليد ارتفعت إلى 165 تيراواط/ساعة خلال عام 2023، مقابل 153.3 تيراواط/ساعة في عام 2022، بزيادة سنوية 11.7 تيراواط/ساعة (7.6%).وتَقدَّم ترتيب الكويت في القائمة، لتأتي في المركز الخامس، بكمية توليد للكهرباء ارتفعت إلى 88.3 تيراواط/ساعة عام 2023، مقابل 83.5 تيراواط/ساعة عام 2022، بزيادة 5.7%، كما يستعرض الرسم البياني أدناه:وتشهد الكويت ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة التي تتعرض لها؛ وهو ما تسبَّب في عجز محطات توليد التيار في بعض أوقات الصيف الجاري عن تلبية الطلب، واضطرت البلاد إلى تطبيق سياسة تخفيف الأحمال في بعض المناطق.تراجع ترتيب الجزائر للمركز السادس بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء، مع انخفاض إنتاجها بنسبة 5.8% خلال العام الماضي إلى 85.9 تيراواط/ساعة، مقابل 91.2 تيراواط/ساعة عام 2022.وتلتها قطر في الترتيب بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال 2023، بحجم ارتفع بنحو 8.7% إلى 54.4 تيراواط/ساعة، مقابل 50 تيراواط/ساعة في العام السابق له.وجاءت سلطنة عمان في المركز التاسع، مع ارتفاع توليد الكهرباء بنسبة 6.4%، إلى 44.3 تيراواط/ساعة خلال العام الماضي، مقابل 41.7 تيراواط/ساعة في 2022.وفي المركز الأخير، حلّ المغرب بقائمة أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء خلال 2023، بحجم ارتفع 2.6%، إلى 42.2 تيراواط/ساعة، مقابل 41.2 تيراواط/ساعة في عام 2022.تعدّ آسيا أكثر المناطق توليدًا للكهرباء في العالم بمقدار 15.28 ألف تيراواط/ساعة خلال 2023، مقابل 14.54 ألف تيراواط/ساعة في 2022، بقيادة الصين والهند واليابان، وفقًا لبيانات معهد الطاقة البريطاني.وجاءت أميركا الشمالية ثانية أكثر المناطق توليدًا للتيار الكهربائي، ولكنها تراجعت إلى 5.48 ألف تيراواط/ساعة العام الماضي، مقابل 5.53 ألف تيراواط/ساعة في عام 2022.كما انخفضت كمية الكهرباء المولدة في أوروبا خلال العام الماضي إلى 3.8 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 3.89 ألف تيراواط/ساعة في 2022.وعلى صعيد البلدان، تعدّ الصين أكثر الدول توليدًا للكهرباء، بمقدار 9.45 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 8.84 ألف تيراواط/ساعة في 2022، أي بكمية زيادة سنوية 610 تيراواط/ساعة، تتخطى إنتاج كل من فرنسا وألمانيا.وفي المركز الثاني عالميًا تأتي أميركا، رغم انخفاض إنتاجها من الكهرباء العام الماضي إلى 4.49 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 4.53 ألف تيراواط/ساعة في العام السابق له.وثالثًا، حلّت الهند، بحجم إنتاج ارتفع إلى 1.95 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 1.82 ألف تيراواط/ساعة في عام 2022، وتلتها روسيا بنحو 1.17 تيراواط/ساعة، مقابل 1.16 تيراواط/ساعة في العام السابق له.بينما تراجع إنتاج اليابان من الكهرباء، لتأتي في المركز الخامس، بكمية 1.01 ألف تيراواط/ساعة، مقابل 1.04 ألف تيراواط في عام 2022.