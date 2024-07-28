مقتطفات من "لون الصبر".. ما قصة "بكاء صدام على الشهيد الصدر الأول"؟

وفي احد أجزاء الكتاب، واثناء الحوار، توجه المحاورة السؤال للسيدة الصدر بالقول: "بالإشارة إلى ذكريات السيد النعماني عن الأيام الأخيرة من حياة الشهيد الصدر، أرسلوا إلى منزلكم شخصاً من الجهاز الأمني حاول إقناع الشهيد الصدر بالتعاون، وقالوا له علينا أن نقتلك وسنجلس ونبكي عليك، وطلب من السيد الصدر أن يجري مقابلة مع إحدى الصحف الأجنبية ويقول إن أحوال الحوزة العلمية والنجف ليست سيئة، مقابل العفو عنه، كما قال ممثل خاص آخر لصدام إنه من المؤسف أن شخصا مثلك يذهب تحت الأرض، بهذه التفسيرات، لماذا لم يمتثل لأي من مطالب الحكومة واستسلم في النهاية للاستشهاد؟".واجابت السيدة الصدر، ان "مبعوث الحكومة أصر على أن يعترف السيد الصدر ويقول ان الحكومة والنظام البعثي لم يؤذي أحدا، لكن الشهيد الصدر رفض ذلك وأكد لهم انهم اذوا الكثير من الناس وطردوا الطلاب".وتضيف أن "المبعوث طلب من الصدر بضرورة ان يقول مايريدوه قائلا: "اقبل ما أقول لك، أعترف بذلك، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المؤسف أن أقتلك، ليس لدينا أي شخص مثلك".وتابعت بالقول: "سمعت من شخص تعامل معهم أيضًا، وكان يقول إن صدام يجلس ليلة بعد ليلة يبكي على الشهيد الصدر، يقول أنني لم أقتله، لم أقتله، إسرائيل قتلته"، لا أعرف هل هذا صحيح؟ انها كذبة؟".