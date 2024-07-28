لبنان يقترح حلا للأوضاع الحالية في المنطقة

وقال ميقاتي في تصريحات صحافية، "الحل هو التوصل لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعدم الانجرار للتصعيد".

وأضاف "وقف إطلاق النار على كل الجبهات هو الحل الوحيد لتجنب تفاقم الأوضاع ميدانيا"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية تدين كل أشكال العنف ضد المدنيين.يشار إلى أن "إسرائيل" كانت قد هددت برد قوي و"ثمن باهظ"، على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجدل شمس في الجولان المحتل، أسفر عن مقتل 12 شخصاً، أمس السبت.