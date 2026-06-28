واشنطن وطهران تتفقان على وقف الضربات والاجتماع الأسبوع الحالي

اتفقت وإيران، على وقف الضربات والاجتماع الأسبوع الحالي.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، " وطهران اتفقتا على وقف الضربات والاجتماع هذا الأسبوع".

وأضافوا "قررنا وقف جميع الأنشطة القتالية مع "، مؤكدين أن "واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في لتسوية الخلاف بشأن ".

وكان مسؤول أمريكي أعلن، اليوم الأحد، أن المحادثات التقنية بين وإيران لا تزال مقررة، بعد أن كشفت عن توقف المحادثات بين واشنطن وطهران المقرر استئنافها هذا الأسبوع، عازية ذلك الى "تجدد القتال بين الجانبين" خلال الأيام الماضية.