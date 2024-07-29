مع توافد سياسيين واغنياء.. 60 ألف "عرض دعارة" يوميًا في فرنسا منذ بدء الاولمبياد

وكشفت وسائل اعلام فرنسية، انه منذ بدء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، يتم نشر أكثر من 60 الف اعلان وعرض دعارة يوميًا في فرنسا.وسبق ان شكلت الشرطة الفرنسية فرقة لمكافحة الدعارة لتعزيز القوانين المناهضة للعمل الجنسي في باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024.لكن "فرانس 24"، وصفت المخاوف من ارتفاع معدلات الدعارة بأنها "مبالغ فيها"، وبررت ذلك بأن أسعار الفنادق خلال الأولمبياد مرتفعة للغاية بحيث لا تستطيع العاملات في مجال الجنس تحملها، وأن العاملات في المجال لا يصلن بأعداد كبيرة إلى باريس، حيث ترتفع أسعار الإقامة، وهو ما يدفعهن للذهاب للعمل في مدن أخرى.ويزور باريس قرابة 15 مليون وافد مع حلول أولمبياد 2024، من بينهم اعداد كبيرة من رؤساء وسياسيين ورجال اعمال واغنياء، حيث تعتمد عروض الدعارة بشكل كبير على هذه الشخصيات، وفق ماكشفت تحقيقات سابقة.