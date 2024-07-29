انقاذ الحيوان ترد على قرار قتل الملايين من الكلاب والقطط الضالة

السومرية نيوز – دولي

ردت حركة إنقاذ الحيوان التركية على قرار البرلمان التركي بشأن قتل الملايين من الكلاب والقطط الضالة، مشيرة الى ان الكلاب والقطط جزء من ثقافتنا.

وصوت البرلمان التركي لصالح مشروع قانون تعديل قانون حماية الحيوان رقم 5199، والذي سيؤدي إلى اعتقال وقتل الملايين من الكلاب والقطط الضالة.

ويطالب القانون البلديات ببناء ملاجئ بحلول عام 2028، لكنه في الوقت نفسه يقضي بالجمع الفوري للكلاب ما لم يتم تبنيها وتسجيلها بإسم الإنسان.

فقط 298 بلدية من أصل 1403 لديها ملاجئ يمكنها استضافة حوالي 105000 كلب، في حين يبلغ عدد الضالين حوالي 4 ملايين. في الواقع، هذا يعني كارثة للحيوانات الضالة.

وادانت حركة إنقاذ الحيوان "قرار البرلمان التركي بتمرير مشروع القانون البشع هذا رغم الضغوط المحلية والعالمية".

وخرجت احتجاجات في عدة مدن، من بينها أنقرة، واسطنبول، وإزمير، ولندن، ونيويورك، وأمستردام.

ووقع ما يقرب من 40 ألف شخص على عريضة، ووقعت أكثر من 100 منظمة على رسالة مفتوحة معارضة لمشروع القانون.



وقال نيلجون إنجين منظم @AnkaraSaveTR، ان "القانون الجديد غير قابل للتطبيق وغير عادل"، لافتا الى انها "في الأساس عقوبة الإعدام لجميع الحيوانات الضالة، بما في ذلك القطط".

وذكر "لا توجد ملاجئ لإبعادهم عن الشوارع؛ لذلك ستقرر السلطات قتلهم بسبب الاكتظاظ السكاني ونحن لا نقبل هذا، ولن نطيع هذا القانون"، مؤكدا ان "الكلاب والقطط جزء من ثقافتنا، ونحن مصممون على الحفاظ عليها آمنة كجيران لنا".