متظاهرون يقتحمون المحكمة العسكرية في "بيت ليد"

وقالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي": "فوضى إثر اقتحام نشطاء يمينيين المحكمة العسكرية في بيت ليد".وأفادت صحيفة "هآرتس" أن "نحو 200 ناشط يميني اقتحموا مقر المحكمة العسكرية داخل قاعدة بيت ليد حيث تم نقل جنود الاحتياط التسعة الذين تم احتجازهم اليوم (الاثنين) لاستجوابهم بشبهة إساءة معاملة معتقل فلسطيني بشكل خطير في معتقل سدي تيمان (في النقب) إلى هناك".وتابعت: "اقتحم العشرات منهم القاعدة، ودخلوا مبنى المحكمة العسكرية بداخلها. ويحاول الجنود (من حرس القاعدة) منعهم".وأوضحت الصحيفة أن "من بين المتظاهرين جنود ملثمون ومسلحون، يحمل بعضهم شعار القوة 100 على زيهم العسكري، وهي الوحدة المسؤولة عن حراسة المعتقلين في معسكر سديه تيمان".