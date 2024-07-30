الزائرون الإيرانيون مطالبون بتجهيز 7.3 مليون تومان قبل التوجه للعراق

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن ججيني، الخبير في إدارة مراقبة سوق الصرف الأجنبي في البنك المركزي الايراني، إن "سعر صرف الأربعين هو نفس سعر الصرف المركزي، حيث يبلغ سعر كل دينار عراقي اليوم ما بين 36 و37 تومان".وأكد أنه "يمكن للزائرين شراء ما يصل إلى 200 ألف دينار، وإذا أراد الزائرون شراء اعلى حد لسقف العملة، فيجب أن يكون لديه حوالي 7 ملايين و300 ألف ريال جاهزين".وأضاف: شراء عملة زيارة الأربعين لن يكون بوقت محدود هذا العام، بكن من الأفضل للزائرين شراء العملة بعد يوم واحد من التسجيل في نظام سماح، ونحن نحاول بيع العملة عبر الإنترنت 24 ساعة في اليوم".وبين أن "مبيعات العملات تتم شخصيًا خلال ساعات العمل في البنوك، وإذا لزم الأمر، قد نفكر في ساعات إضافية للفروع خلال ساعات الذروة".