ماكدونالدز تخسر لأول مرة منذ 3 سنوات

السومرية نيوز – دولي

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية ماكدونالدز، عن تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة ارتفاع النفقات وضعف المبيعات.

وانخفضت المبيعات الدولية لماكدونالدز بأكثر من 1 في المائة.

ويمثل الانخفاض العالمي في المبيعات، الذي يغطي المتاجر المملوكة للشركة والمتاجر ذات الامتياز المفتوحة لمدة 13 شهراً على الأقل، أول انخفاض منذ الربع الأخير من عام 2020.

وحذرت الشركة مؤخراً من أن الحرب في غزة "أضرت بأعمالها في بعض دول الشرق الأوسط"، فضلاً عن إندونيسيا وماليزيا، كما انخفضت المبيعات أيضاً في فرنسا والصين، حسبما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كريس كيمبكزينسكي، إن "ماكدونالدز تواجه منافسة شرسة. وبلغ إجمالي أرباح السلسلة خلال الربع الثاني 2.022 مليار دولار بانخفاض نسبته 12 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 2.310 مليار دولار، في حين تراجعت أرباح السهم الواحد بنسبة 11 في المائة من 3.15 دولار إلى 2.80 دولار خلال الفترة نفسها".

وفي الوقت نفسه، بلغت الأرباح ربع السنوية بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 2.146 مليار دولار بما يعادل 2.97 دولاراً للسهم، مقابل 2.324 مليار دولار بما يعادل 3.17 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين 2.82 دولار للسهم.

كما تراجعت أرباح التشغيل المجمعة خلال الربع الثاني بنسبة 6 في المائة سنوياً إلى 2.92 مليار دولار، في حين تراجعت أرباح التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 2 في المائة فقط، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وبلغ إجمالي إيرادات السلسلة التي تضم أكثر من 40 ألف مطعم خلال الربع الثاني 6.49 مليار دولار، بانخفاض نسبته 0.1 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 6.498 مليار دولار.

وتصاعدت أسعار وجبة ماكدونالدز في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع مؤشر الولايات المتحدة للأغذية المستهلكة خارج المنزل بنسبة 30 في المائة منذ منتصف عام 2019.

ولدى ماكدونالدز أكثر من 40 ألف مطعم في أكثر من 100 دولة.

وجاء نحو 41 في المائة من إيراداتها البالغة 25.5 مليار دولار العام الماضي من الولايات المتحدة، وفقاً لفاينانشيال تايمز.