وزير الخارجية اللبناني: نأمل برد متناسب من حزب الله

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إنه يأمل في رد متناسب من حزب الله كي تتوقف ما وصفه بـ"موجة القتل هذه".

وأعرب حبيب بحسب وكالة "رويترز"، عن استنكار بلاده للضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف أن "لبنان يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة".





الى ذلك، أفاد مجلس الوزراء اللبناني بأنه سيعقد جلسة للحكومة صباح غد الأربعاء للبحث في المستجدات الطارئة بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله نقلا عن وكالة "فرانس برس"، وذلك بعد ثلاثة أيام من توعد إسرائيل بالرد على هجوم مميت في الجولان المحتل نسبته إلى الحزب، ونفاه الأخير.