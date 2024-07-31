الشيكل الإسرائيلي ينخفض الى أدنى مستوى عقب اغتيال هنية

وفجر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".وفي التعاملات المبكرة اليوم، تراجع الشيكل إلى 3.77 أمام الدولار الواحد، نزولا من 3.75 شواكل في ختام جلسة أمس الثلاثاء، بحسب بيانات بنك إسرائيل، ومنصات عالمية لأسعار الصرف.وأسعار الصرف المسجلة في التعاملات المبكرة اليوم، هي الأدنى منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي.والتراجع المسجل، امتداد لتراجع آخر شهدته العملة الإسرائيلية في بداية تعاملات الأسبوعية، الاثنين الماضي، بعد إعلان إسرائيل سقوط صاروخ على ملعب في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، أسفر عن مقتل 12 شخصا، واتهمت "حزب الله" بالمسؤولية عنه مقابل نفي الأخير.والجمعة، أغلق الشيكل الجلسة عند مستوى 3.65 أمام الدولار الواحد، قبل أن يصل إلى 3.75 شيكل / دولار في أول جلسة تداول بعد حادثة مجدل شمس.