انباء عن دوي انفجارات بمنطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق

وذكرت تقارير سورية، "وقوع انفجارات في منطقة السيدة زينب بريف دمشق". بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "انفجارات تدوي في منطقة السيدة زينب بريف دمشق".كما لفتت "إسرائيل هيوم"، إلى "أنباء عن هجوم في منطقة "السيدة زينب" قرب دمشق حيث يقيم مسؤولون إيرانيون".من جهة ثانية، نفت وسائل إعلام سورية استهداف محيط السيدة زينب مشيرة إلى أنّ الحريق ناجم عن احتراق مستودع للإطارات بالقرب من جسر أشرفية صحنايا من دون وقوع إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الماديات.