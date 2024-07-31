Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تلميح إسرائيلي لعملية اغتيال هنية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أول تعليق من البرهان بعد محاولة اغتياله

دوليات

2024-07-31 | 10:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أول تعليق من البرهان بعد محاولة اغتياله
1,286 مشاهدة

رد مباشر من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني على محاولة اغتياله بمسيرة في وقت سابق اليوم الأربعاء.

البرهان أكد أنه لا تفاوض مع قوات الدعم السريع وتعهد بقتال عناصرها حتى القضاء عليها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

البرهان الذي كان يخاطب حفل تخريج دفعات من الطلبة العسكريين قال "لن نضع البندقية حتى يتم تنظيف البلاد من أي متمرد ومرتزق.. وماضون في سحق مليشيات آل دقلو الإرهابية والقضاء عليها"، على حد تعبيره.

وأضاف البرهان، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي: "معركتنا مستمرة مع العدو، ولن نتراجع أو نستسلم ولن نتفاوض مع أي جهة مهما كانت".

وكانت مصادر عسكرية سودانية قد كشفت لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق الأربعاء، عن نجاة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال خلال احتفال تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية.

ووفق المصادر ذاتها فإن مسيرة مفخخة استهدفت الحفل الذي يشارك به البرهان البرهان بمعهد "جبيت" العسكري بولاية البحر الأحمر، إلا أنه "لم يصب بأذى وتم إجلاؤه إلى مدينة بورتسودان".

ونفى محمد مختار المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع بالسودان أية علاقة للقوات بالهجوم، قائلا لرويترز: "ليس للدعم السريع أي صلة بالمسيرات التي استهدفت مدينة جبيت بشرق السودان اليوم".

في الوقت نفسه، أكد البرهان أنه لا يمانع في الوصول إلى سلام، معربا عن ترحيبه بكل الجهود المخلصة نحو السلام، مضيفا "لكن يجب أن يكون سلاما يحفظ عزة وكرامة الشعب السوداني".

وتابع البرهان قائلا "نريد أن تتوقف الحرب ورأسنا مرفوعة ومنتصرين، لا يمكن أن تتوقف الحرب والعدو متواجد في منازل المواطنين ومحاصر بابنوسة وقرى الجزيرة والفاشر"، مؤكدا أنه طالما تواجدت قوات الدعم السريع في تلك المناطق فإن الحرب مستمرة ولن تتوقف.

قائد الجيش السوداني أكد أن أي مفاوضات سلام يجب أن تستوعب كل القطاعات الشعبية وحركات الكفاح المسلح المشاركة فيما وصفه بـ"معركة الكرامة"، وقال إن "الجيش ليس وحده من يقاتل في هذه المعركة، لذلك لابد لأى مفاوضات أن تراعي رؤية القواعد الشعبية".

وقال البرهان: إن "أي جهة تدعو للتفاوض يجب أن تعترف بحكومة السودان وسيادتها على أراضيه.. ونريد أن ننبه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعمامرة بألا يتبنى أي رؤية للمتمردين وعليه أن يتشاور مع حكومة السودان بشأن أي مبادرة".

وأضاف "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادا المساعدة في قضية السلام في السودان ينبغي عليهم الحديث مع حكومة السودان والاستماع لوجهة نظرها بشأن وقف الحرب وتحقيق السلام".

واتهم قوات الدعم السريع بأنه لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في جدة سابقا، مضيفا "بل تمادت في عدوانها على الشعب السوداني وانتهكت عرضه وممتلكاته".

وتنفي قوات الدعم السريع تلك الاتهامات وتتهم الجيش بارتكاب خروقات متعددة.

وخلفت الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، أكبر أزمة إنسانية على المستوى الدولي، إذ اضطر الناس إلى تناول أعلاف الحيوانات وأوراق الأشجار في دارفور، لعدم توفر الغذاء في مخيمات النزوح البالغة عددها 51 في ولايات دارفور الخمس.

‏ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وتستعد أطراف الحرب في السودان لجولة من التفاوض في سويسرا منتصف الشهر المقبل، بدعوة أمريكية، ودعم دولي واسع، على أمل شق طريق أمل لتخفيف الأزمة الإنسانية.

ففي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن واشنطن تسعى لإنهاء النزاع "ودعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 أغسطس/آب في سويسرا".

وأضاف أن "المحادثات التي ترعاها أيضا السعودية ستضم الاتحاد الأفريقي ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقب".

ورحب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، عبر منصة "إكس" بدعوة بلينكن قائلا: "أعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس/آب 2024 في سويسرا".
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
31-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-31
Play
31-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-31
Morning Live
Play
Morning Live
المشاكل النفسية التي تتعرض لها المرأة المطلقة - حلقة ٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-31
Play
المشاكل النفسية التي تتعرض لها المرأة المطلقة - حلقة ٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الكاظمية المقدسة بغداد - الحلقة ٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-31
Play
مدينة الكاظمية المقدسة بغداد - الحلقة ٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-31
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
ما الغرور إلا وجه من وجوه الجهل - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-31
Play
ما الغرور إلا وجه من وجوه الجهل - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-31
عشرين
Play
عشرين
الاحوال الشخصية.. من البرلمان الى الشخصنة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-30
Play
الاحوال الشخصية.. من البرلمان الى الشخصنة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-30
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة أغنيتك وين؟ 30-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-30
Play
فقرة الأبراج وفقرة أغنيتك وين؟ 30-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-30
Play
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 30-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-30
Play
سباق مع نون 30-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خالف تعرف 30-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-30
Play
خالف تعرف 30-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات الطلاب ونفقات الطلاق - الحلقة ١٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-29
Play
مناشدات الطلاب ونفقات الطلاق - الحلقة ١٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
31-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-31
Play
31-07-2024 | 2024
12:30 | 2024-07-31
Morning Live
Play
Morning Live
المشاكل النفسية التي تتعرض لها المرأة المطلقة - حلقة ٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-31
Play
المشاكل النفسية التي تتعرض لها المرأة المطلقة - حلقة ٧٩ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الكاظمية المقدسة بغداد - الحلقة ٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-31
Play
مدينة الكاظمية المقدسة بغداد - الحلقة ٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-31
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
ما الغرور إلا وجه من وجوه الجهل - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-31
Play
ما الغرور إلا وجه من وجوه الجهل - الحلقة ٢٤ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-31
عشرين
Play
عشرين
الاحوال الشخصية.. من البرلمان الى الشخصنة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-30
Play
الاحوال الشخصية.. من البرلمان الى الشخصنة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
16:00 | 2024-07-30
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الأبراج وفقرة أغنيتك وين؟ 30-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-30
Play
فقرة الأبراج وفقرة أغنيتك وين؟ 30-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-30
Play
نشرة ٣٠ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-30
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 30-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-30
Play
سباق مع نون 30-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خالف تعرف 30-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-30
Play
خالف تعرف 30-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-30
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات الطلاب ونفقات الطلاق - الحلقة ١٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-29
Play
مناشدات الطلاب ونفقات الطلاق - الحلقة ١٥ | الموسم 9
14:30 | 2024-07-29
700 ألف دينار
700 ألف دينار
مليون دينار
مليون دينار
2 مليون دينار
2 مليون دينار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.