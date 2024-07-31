"إسرائيل" تلمح بشأن وقوفها وراء اغتيال إسماعيل هنية

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، "لا تعليق على مقتل إسماعيل هنية. لكن إسرائيل حققت نصرين كبيرين في آخر 24 ساعة"، مردفاً: "نحن في حالة تأهب قصوى".ويبدو كلام المتحدث إشارة إلى استهداف فؤاد شكر، الرجل الثاني في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، واسماعيل هنية في طهران.