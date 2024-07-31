قطر ترد على اغتيال هنية: كيف تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه؟

وقال في منشور عبر صفحته في منصة "إكس" بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، على "أن السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين، وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة".وحذرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، نشرته عبر حسابها في منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، من أن "عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر في غزة، من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى، وتقويض فرص السلام".