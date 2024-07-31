نجم مدريد السابق يدعو للقضاء على إسرائيل.. من هو وماذا قال؟

ويعرف أوزيل (35 عاما) الذي اعتزل الرياضة الموسم المنصرم، بمواقفه السياسية المناصرة لفلسطين وعلاقاته الوثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وواجه في مسيرته الرياضية انتقادات واسعة في ألمانيا بسبب مواقفه.هذا وظهر لاعب خط الوسط المهاجم السابق لريال مدريد وأرسنال والمنتخب الألماني في صالة الألعاب الرياضية بوشم الذئب، رمز حركة "الذئاب الرمادية"، وهي منظمة تركية قومية متطرفة مقربة من أردوغان.

وتعرف منظمة "الذئاب الرمادية" المرتبطة بحزب العمل القومي بتأييدها لإقامة دولة تركية واحدة تمتد من البلقان إلى الصين، ويحملون آراء عنصرية تجاه غير الأتراك، وخاصة الأكراد والألبان واليونانيين واليهود والأرمن.وتميزت مسيرة أوزيل المهنية بفوزه بلقب بطولة العالم مع ألمانيا عام 2014. ولعب 92 مباراة مع "المانشافت" مسجلا 23 هدفا، ومع ذلك، فقد ترك المنتخب بعد كأس العالم 2018، بعد الانتقادات التي تلقاها بسبب التقاط صورة مع أردوغان.وقال أوزيل حينها: "أنا ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر"، ووجدت هذه الجملة صدى كبيرا داخل المجتمع التركي، مما أدى إلى إعادة تغريدة باستخدام وسم "#ME2" (أنا أيضا).