البيت الأبيض: لا نعتقد أن التصعيد حتمي في المنطقة

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة التصعيد حتمي في المنطقة.

وذكر جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكننا تأكيد تقارير بوفاة قائد حماس، وجرى إطلاع بايدن على التقارير الواردة من الشرق الأوسط".

وأضاف "لا نعتقد أن التصعيد حتمي في المنطقة، وما نزال نعمل على دفع محادثات وقف إطلاق النار للأمام".

ولفت كيربي الى أن "من المبكر معرفة مدى تأثير الأحداث على محادثات وقف إطلاق النار"، مشيرا الى أن "القوات الأميركية بالشرق الأوسط في جاهزية تامة".

وتابع "لا نريد مشاهدة تصعيد ونحن نقوم بإدارة المخاطر"، مضيفا "نرحب بأي دور للصين أو غيرها سواء كان في المنطقة أو خارجها من أجل خفض التصعيد ومساعدتنا على إنهاء الحرب وضمان أمن إسرائيل".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال، في وقت سابق الأربعاء، إن واشنطن لم يكن لديها علم بعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ولم تشارك بها.



واستهدفت غارة يعتقد أنها إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.