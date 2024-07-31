قيادي بحماس يكشف تفاصيل جديدة تخص اغتيال هنية

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية، إن "هنية اغتيل بصاروخ أصابه بصورة مباشرة، وذلك وفقا لشهود كانوا معه في إيران".

واستهدفت غارة يعتقد أنها إسرائيلية فجر الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.

وأضاف الحية، في مؤتمر صحفي في طهران، أن "الصاروخ أدى إلى تدمير النوافذ والأبواب والجدران في غرفته".وكانت تقارير صحفية إسرائيلية قد كشفت أن الصاروخ الذي قتل هنية في طهران، أطلق من داخل إيران.وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه "بحسب تحليل المعلومات الواردة من إيران، يتبين أن الصاروخ الذي قتل هنية (بين الثلاثاء والأربعاء) أطلق من داخل إيران، ولم يأت من طائرة أو مسيّرة" كما زعمت طهران.وكانت وسائل إعلام مقربة من إيران، كشفت من جهتها، أن الصاروخ الذي قتل هنية في الثانية من صباح الأربعاء بتوقيت طهران، جاء من خارج إيران.