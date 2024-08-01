وسط التصعيد الإسرائيلي والتهديد بالرد.. وزيرا خارجية ودفاع بريطانيا في بيروت (صور)

وفور وصولهما التقى الوزيران بوزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، على أن يلتقيا أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المسؤولين العسكريين.وتأتي هذه الزيارة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لأحد المباني في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 80 آخرين. كما قتل القائد الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر.وقالت قناة "12" العبرية إن تل أبيب بعثت برسائل عبر قنوات دبلوماسية إلى لبنان وإيران تؤكد أنها مستعدة للذهاب إلى حرب شاملة إذا رد الجانب الآخر (على اغتيال شكر واغتيال رئيس المكتب السياسي في حماس إسماعيل هنية) بطريقة تلحق أضرارا جسيمة بإسرائيل.