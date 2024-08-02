"إسرائيل" تعلن مقتل أحد أكبر قادة حركة الجهاد في غزة.. من هو "محمد الجعبري"؟

وذكر الجيش إن القتيل هو محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في حركة الجهاد المسؤول عن تمويل الوحدة.وذكر الجيش أن الجعبري "كان مكلفا بإنتاج الأسلحة لحركة الجهاد شمالي قطاع غزة، وتوزيع الرواتب والأموال على أعضاء الحركة، ولعب دورا نشطا في محاولة استعادة قدراتها على إنتاج الصواريخ والبنية التحتية".وتزيد إسرائيل ضغطها العسكري في الحرب مؤخرا، وفي هجوم منسوب إليها قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.وتقول وزارة الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع أسفرت منذ 7 أكتوبر عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني.كما أدت الحرب إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسببت في أزمة جوع، وقادت إلى اتهام إسرائيل بالضلوع في إبادة جماعية وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.