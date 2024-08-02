فرنسا توجه دعوة عاجلة لرعاياها في إيران

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها: "رسمياً، لا يوصى للمواطنين الفرنسيين بالسفر إلى إيران أياً كان الداعي لذلك".وفي وقت سابق؛ أعلنت حركة حماس في نبأ عاجل لها، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.