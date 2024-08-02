شركات طيران إيطالية ويونانية توقف رحلاتها الجوية الى إسرائيل

وأكدت الشركة الإيطالية لوكالة "تاس" الروسية، أنها "علقت الرحلات "لغرض ضمان أمن الركاب والطواقم".وأضافت أنه "حتى الآن تم تعليق الرحلات حتى الـ 7 من اب الجاري.وكانت الخارجية الإيطالية قد أوصت مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل ولبنان.فيما ذكر موقع "نيوز بومب" الإخباري بأن شركة طيران إيجه اليونانية "قررت وقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل إلى أجل غير مسمى بسبب الوضع الطارئ في الشرق الأوسط".وأفاد الموقع بأن الشركة بعد وقف جميع رحلاتها الجوية إلى بيروت، قررت تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الاخيرة المثيرة للقلق في الشرق الأوسط، واتساع نطاق الأعمال القتالية التي بدأت في السابق بين القوات الإسرائيلية وحماس.وبحسب الموقع الرسمي لشركة الطيران، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من تل أبيب إلى أثينا وبالعكس خلال الأيام الثلاثة المقبلة على الأقل.ومع ذلك، أشار الموقع إلى أن من المتوقع أن تصل رحلة نهارية من مطار بن غوريون إلى مطار أثينا الدولي يوم الجمعة.ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، حيث نفذت إسرائيل غارة جوية على بيروت، قتل فيها القيادي في الجماعة فؤاد شكر. وهدد "حزب الله" بالرد على الضربة الإسرائيلية.