بينهم ضباط استخبارات.. إيران تعتقل 20 شخصا على خلفية اغتيال هنية

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين، إن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا على خلفية حادثة اغتيال هنية في طهران، مبينين ان من بين المعتقلين ضباط استخبارات ومسؤولين عسكريين وموظفين بهيئة دار الضيافة.كما نقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول بالحرس الثوري الإيراني قوله إنه تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.