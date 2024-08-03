ملك الأردن: نورتي عيلتنا جدو

السومرية نيوز – دولي

اعلن الملك الأردني عبد الله بن الحسين، اليوم السبت، عن ولادة اول حفيدة له.

وقال الملك الأردني في تدوينة على منصة (X)، اطلعت عليها السومرية نيوز، "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين". وأضاف "أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما.. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها". واختتم تدوينته بالقول "نورتي عيلتنا جدو".

