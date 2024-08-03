اعتقال امرأة هددت ترامب

السومرية نيوز – دوليات

اعتقلت السلطات الأمنية الأمريكية امرأة في العاصمة واشنطن بعد الاشتباه بتهديدها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحملها سلاحا غير مرخص.

وتقول الشرطة إن "كريستينا مونتوي، البالغة من العمر 41 عاما من تكساس، وجهت تهديدات ضد ترامب منذ 20 تموز الماضي، دون أن تقدم أي تفاصيل حول محتواها"، مشيرة إلى أن "المشتبه بها حملت أيضا مسدسا دون ترخيص".

ووقعت محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق خلال خطابه الانتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم 13 تموز، وأصيب ترامب في أذنه، فيما قُتل منفذ العملية وأصيب اثنان آخران.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي في وقت سابق إنه قتل مشتبها به أطلق عدة طلقات على المنصة، وكان يختبئ على سطح مبنى على بعد حوالي 100 متر من المسرح، خارج المنطقة التي يقام فيها الحدث.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في 17 تموز، إنها ستحقق في جهود الخدمة السرية لتوفير الأمن لترامب خلال حملته الانتخابية.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الحادث باعتباره محاولة اغتيال وإرهابا محليا محتملا، وقد حدد المكتب المشتبه به بأنه توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاما.

على إثر ذلك، استقالت رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكية، كيمبرلي تشيتل، في 23 تموز.