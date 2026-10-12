ارتفاع عدد ناقلات النفط الفارغة التي تبتعد في مسارها عن الخليج

كشفت بيانات ملاحية، الاثنين، عن ارتفاع عدد ناقلات النفط الفارغة التي تبتعد في مسارها عن .

وقالت وكالة بلومبرغ عن بيانات ملاحية، "ارتفاع عدد ناقلات النفط الفارغة التي تبتعد في مسارها عن لتصاعد هجمات ".

وأضافت "10 ناقلات نفط عملاقة كانت تقترب من ميناء توقفت أو عكست مسارها مؤخرا".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.