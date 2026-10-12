استهداف سفينة حاويات أثناء دخولها مضيق هرمز

أعلنت ، الاثنين، عن بلاغ باستهداف سفينة حاويات أثناء دخولها .

وقالت الهيئة، "بلاغ عن استهداف سفينة حاويات بمقذوف مجهول أثناء دخولها ".

ويأتي هذا في ظل تزايد التوترات الأمنية في مضيق هرمز، حيث شهدت الأشهر الأخيرة حوادث استهداف لناقلات نفط، وتثير هذه الحوادث مخاوف متجددة بشأن سلامة الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.