إطلاق الإنذار المبكر في مدينة الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي في بيان له، اليوم الاثنين، إطلاق الإنذار المبكر في مدينة .

وجاء في البيان: "تتعرض المنطقة لتهديد جوي معادي".



وأضاف "يرجى التصرف بهدوء والبقاء في المنازل أو مكان آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني".





ويأتي هذا بعد يومين متتاليين من الهجمات على في ، ففي حين أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم السبت الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 309 آخرين، تعرض المطار أمس الأحد لهجوم جديد أسفر عن مقتل شخص، ليرتفع إجمالي القتلى في الهجمات التي استهدفت المطار خلال اليومين الماضيين إلى 14 قتيلا.