‏احتجاز أمريكيين في السعودية لتصويرهم الأحداث الأخيرة

وذكّرت السفارة بأن حذرت من أن تصوير أو نشر أو مشاركة معلومات تتعلق بصواريخ الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.ولم تحدد السفارة عدد المحتجزين، ولا ما إذا كان قد أفرج عنهم، فيما أفاد عدد من الأجانب في وفق ، بأن معارف لهم احتجزوا بعد تصوير الأحداث الأخيرة ونشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد التنبيه الأمني أن الزوار والمقيمين يخضعون للقوانين المحلية أثناء وجودهم في السعودية، ودعت البعثة الأمريكية مواطنيها إلى توخي الحذر الشديد عند استخدام المطارات في المملكة، محذرة من إلغاء رحلات وإغلاق المجال الجوي.ويأتي التحذير في ظل هجمات استهدفت في الرياض، وتبناها الحوثيون، وأسفرت الضربة الأشد، يوم السبت، عن مقتل 13 شخصا بينهم ، فيما مددت ، الاثنين، تعليق العمليات في المطار.