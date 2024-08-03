أوامر أمريكية "عاجلة" لقواتها بشأن رد إيران وحزب الله "المتوقع"

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية فان مسؤول بالبنتاغون قال ان الوزير أوستن أمر القوات الأمريكية بالتحرك دفاعا عن "إسرائيل" إذا تعرضت لهجوم، مضيفا ان سفن حربية أمريكية موجودة في البحر المتوسط ستقترب من سواحل إسرائيل.كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، إرسال تعزيزات عسكرية للشرق الأوسط، بما يشمل طائرات مقاتلة وبوارج ومدمرات حربية، وسط تصاعد التوترات بالمنطقة.وتأتي التعزيزات العسكرية الأمريكية للمنطقة وسط تصاعد التخوفات من تصعيد بين "إسرائيل" من جانب وكل من "حزب الله" وحماس وإيران جراء اغتيال تل أبيب القيادي في الحزب فؤاد شكر بغارة جوية على بيروت مساء الثلاثاء، واتهامها باغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء.وتوعدت كل من حماس وإيران و"حزب الله" بالرد على اغتيال هنية وشكر، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.