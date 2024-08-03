استهداف سيارة على طريق دمشق - بيروت وانباء عن عملية اغتيال جديدة (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



أفادت وسائل اعلام عربية، اليوم السبت 3 أب/ اغسطس 2024، باستهداف سيارة داخل الأراضي السورية على طريق دمشق – بيروت، فيما اشارت مصادر لبنانية بان المعلومات الأولية تفيد بأنها عملية اغتيال.



وبحسب الجزيرة نت، فان سيارة داخل الأراضي السورية تم استهدافها على طريق دمشق – بيروت، دون المزيد من التفاصيل.



في المقابل، أفادت مصادر لبنانية، ظهر يوم السبت 2 اب/ أغسطس 2024، بان المعلومات الأولية تفيد بأن الاستهداف عملية اغتيال جديدة.



الفيديو ادناه: #عاجل أنباء عن استهداف سيارة على طريق عام #دمشق #بيروت والمعلومات الأولية تفيد بأنه #اغتيال pic.twitter.com/hncIKZWIUC — Annahar (@Annahar) August 3, 2024