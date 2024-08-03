استهداف سيارة على طريق دمشق - بيروت وانباء عن عملية اغتيال جديدة (فيديو)

وبحسب الجزيرة نت، فان سيارة داخل الأراضي السورية تم استهدافها على طريق دمشق – بيروت، دون المزيد من التفاصيل.
في المقابل، أفادت مصادر لبنانية، ظهر يوم السبت 2 اب/ أغسطس 2024، بان المعلومات الأولية تفيد بأن الاستهداف عملية اغتيال جديدة.
الفيديو ادناه:
#عاجل أنباء عن استهداف سيارة على طريق عام #دمشق #بيروت والمعلومات الأولية تفيد بأنه #اغتيال pic.twitter.com/hncIKZWIUC
— Annahar (@Annahar) August 3, 2024
#عاجل أنباء عن استهداف سيارة على طريق عام #دمشق #بيروت والمعلومات الأولية تفيد بأنه #اغتيال pic.twitter.com/hncIKZWIUC