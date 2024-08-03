غادروا فوراً او جهزوا مناطق للاحتماء فترة طويلة.. تحذير أمريكي للبنان

وقالت الخارجية الأمريكية التي سبق أن نصحت رعاياها بمغادرة لبنان على الفور إن "العديد من شركات الطيران علقت أو ألغت رحلاتها مع لبنان، ولا تزال خيارات النقل التجاري لمغادرة لبنان متاحة".وأضافت "نوصي المواطنين الذين يختارون البقاء في لبنان بإعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في مكانهم لفترة طويلة".وأوضحت أنه "يجب ألا يعتمد المواطنون في لبنان على الحكومة الأمريكية للمساعدة في إجلائهم أثناء الأزمات".ويبدو البيان الأمريكي مؤشرا جديدا على قرب اندلاع المواجهة المرتقبة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، بعد أن توعد الحزب الأخير برد قاس على عملية اغتيال رئيس أركانه.وكانت إسرائيل قد شنت غارة الثلاثاء الماضي على الضاحية الجنوبية في بيروت استهدفت خلالها فؤاد شكر القائد العسكري البارز في الحزب والمقرب من أمينه العام السيد حسن نصر الله.وفي وقت لاحق أعلن السيد نصر الله أن "رد الحزب آت لا شك في ذلك"، لكنه ترك الأمر لـ"الأيام والليالي والميدان".وحزب الله منخرط منذ أكتوبر/تشرين الأول فيما يسمى بـ"حرب إسناد" لقطاع غزة، ويتبادل منذ ذلك الحين الضربات مع إسرائيل لكنها ظلت لحد بعيد تحت سقف قواعد الاشتباك بين الجانبين والمستقرة منذ آخر مواجهة كبرى بينهما في عام 2006.ويعتبر الحزب استهداف شكر في الضاحية الجنوبية اختراقا لثلاث قواعد مستقرة هي شن غارة على العاصمة ومقتل مدنيين خلال هجوم وأخيرا اغتيال قيادي بارز به.ومنذ بدء الحرب في غزة سعت دول غربية إلى ضمان عدم اتساع رقعة الصراع إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، لكن المخاوف من تدحرج المواجهة للحرب تتنامى.وأقدمت العديد من العواصم حول العالم على حث رعاياها بمغادرة لبنان على الفور.