واشنطن بشأن وضع المنطقة: مزيد من التصعيد ليس حتميا

وقال أوستن في تصريحات صحافية، "تحدثت أمس مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن تهديدات إيران وحزب الله".

وأضاف "أبلغت نظيري الإسرائيلي باتخاذ تدابير إضافية للدفاع عن إسرائيل وتحركات لتعديل وضع قواتنا"، مؤكدا أن "مزيدا من التصعيد ليس حتميا وكل الأطراف تستفيد من خفض التصعيد، بما في ذلك إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، يوم الأربعاء الماضي، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍بيروت، الثلاثاء.