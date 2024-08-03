"معلومة زائفة" تشعل أعمال عنف واسعة في بريطانيا

واندلعت أعمال شغب التي شارك فيها مئات المحتجين المناهضين للهجرة في عدة بلدات ومدن خلال الأيام القليلة الماضية بعد انتشار سريع لمعلومات زائفة عبر الإنترنت عن أن مهاجرا من "المسلمين" يشتبه في أنه نفذ هجوما بسكين يوم الاثنين على أطفال خلال حفل راقص في مدينة ساوثبورت.وتقول الشرطة إن المشتبه به أكسل روداكوبانا يبلغ من العمر 17عاما ومن مواليد كارديف في ويلز.لكن الاحتجاجات المناهضة للهجرة وللمسلمين استمرت وتحولت إلى أعمال عنف وشغب كما أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على الانترنيت، وكانت مدينة سندرلاند في شمال شرق إنجلترا مسرحا لأحدث احتجاج مساء أمس الجمعة.وتجمع مئات من المحتجين المناهضين للهجرة مساء أمس الجمعة في سندرلاند ورشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة قرب مسجد في المدينة قبل أن يقدموا على قلب مركبات وإضرام النار في سيارة وإشعال حريق آخر بجوار مكتب للشرطة.وقالت الشرطة في ليفربول اليوم السبت إن عددا من أفرادها أصيبوا في أثناء محاولتهم السيطرة على "اضطراب خطير" في وسط المدينة.كما قالت السلطات في مدينة هال بشرق إنجلترا إنها ألقت القبض على أربعة محتجين وإن ثلاثة من أفرادها أصيبوا في أثناء التعامل مع الاحتجاجات.وطلبت السلطات من المساجد في أنحاء البلاد تعزيز إجراءاتها الأمنية، بينما نشرت الشرطة المزيد من أفرادها.