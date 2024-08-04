صفارات الإنذار تدوي شمال “إسرائيل” وأنباء عن انفجارات

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانات متتالية إن "صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل في كريات شمونة وتل حاي و كفار جلعادي وبلدة إييليت هشاحر".وأشارت وسائل الإعلام إلى ‏إطلاق المسيرات والصواريخ بدء عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تقارير أولية عن وقوع إصابات جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة إييليت هشاحر في الجليل الأعلى.