الأمم المتحدة توجه تحذيراً هاماً

السومرية نيوز – دولي

دعا مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إلى تحرك عاجل لوقف التصعيد في الشرق الأوسط، في ظل المخاوف من اتساع رقعة حرب غزة.

وقال تورك في بيان تابعته السومرية نيوز، "أشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط"، مناشدا "جميع الأطراف إلى جانب الدول ذات النفوذ، التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيرا للغاية".

وذكّر تورك الأطراف بأن حقوق الإنسان وحماية المدنيين يجب أن تكون على رأس الأولويات، مؤكدا على أن المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، عانوا بالفعل من "آلام ومعاناة لا تطاق"، نتيجة للقنابل والأسلحة على مدى الأشهر العشرة الماضية.

وقال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "يجب بذل كل شيء، وأعني كل شيء، لتجنب انزلاق هذا الوضع إلى الهاوية التي لن تؤدي إلا إلى عواقب أكثر فظاعة على المدنيين".

وتصاعدت التوترات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل منذ أن اغتالت تل أبيب القائد العسكري الكبير في الحزب فؤاد شكر، خلال غارة جوية على إحدى ضواحي بيروت في 30 تموز.

ثم تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في اليوم التالي، في هجوم ألقي باللوم فيه على إسرائيل، على الرغم من أن تل أبيب لم تؤكد أو تنفي مسؤوليتها.

وتعهدت حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تعهد حزب الله بالرد على اغتيال شكر.

وتزايدت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله وسط تبادل إطلاق النار عبر الحدود المستمر منذ أشهر.