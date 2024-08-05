"الجيش الإسرائيلي" يعلن قصف "كفر كلا" جنوبي لبنان

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، مساء الاثنين، عن قصف منطقة "كفر كلا" جنوبي لبنان.



وقال الجيش، إنه "قصف بنى تحتية لحزب الله في كفر كلا جنوبي لبنان".

واضاف المتحدث باسم الجيش "بالنظر للتطورات الأخيرة لا تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.